شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا.. الشرطة تفرِّق آلاف المحتجين على إجراءات الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرّقت الشرطة ‬‬الهولندية آلاف المتظاهرين تجمعوا في العاصمة اليوم للاحتجاج على الإجراءات الخاصة بالإغلاق واللقاحات الواقية من فيروس كورونا

وقالت الشرطة في بيان: إن 30 شخصاً على الأقل احتجزوا بعد مشادات واشتباكات أصيب فيها أربعة من رجال الشرطة.

وأصدرت رئيسة بلدية أمستردام فمكا هالسما أمراً بفرض حالة الطوارئ؛ لتمكين الشرطة من إخلاء ميدان المتحف المركزي، بعد تحدي المتظاهرين قانون حظر التجمعات في الأماكن العامة.

وكانت هولندا قد بدأت إغلاقاً في 19 ديسمبر، عدا الضروري منها حتى 14 يناير.