شكرا لقرائتكم خبر عن قانون العمل و"خناقات" برلمانات العالم.. أهم 5 تقارير لموقع "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" على مدار الـ24 ساعة الماضية عدد من التقارير الصحفية التى تقدم تغطية شاملة لنشاط مجلسى النواب والشيوخ، من بينها تفاصيل استعدادات مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

كما قدم الموقع المتخصص بأخبار البرلمان تغطية شاملة على مدار اليوم للجلسة العامة التى شهدت موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث شهدت الجلسة، جدلا واسعا حول تعريف "السخرة" فى المادة رقم (1) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

إلى جانب عرض للأحداث التى شهدتها برلمانات العالم على مدار الأسبوع الماضى، حيث شهدت برلمانات بعض الدول اشتباكات نتج عن بعضها إصابات.

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