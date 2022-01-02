كما أكد أن ميليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية القانونية لوجود مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت المعطى.
وكانت صور نشرتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، أثبتت قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باستحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية دروعا بشرية.
وأشار التحالف إلى استخدام ميليشيا الحوثي اليوم للمعسكر في إطلاق صاروخين باليستيين من داخله باتجاه محافظة شبوة، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، خاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.
وفي وقت سابق اليوم، قتل 4 مدنيين وأصيب 6 آخرون بعضهم إصابته خطيرة في قصف صاروخي لميليشيا الحوثي على سوق شعبي بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة. وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يطالب المدنيين إخلاء معسكر السوادية بالبيضاء فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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