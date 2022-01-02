خبراء يحذرون.. طهران معرضة لحوادث “الخسف الأرضي”!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 7 ثواني

حذر منصور درجاتي، مدير إدارة أزمات طهران من خطر الهبوط في مدينة شهريار، وورامين، وأجزاء من العاصمة طهران، وفق ما نقل موقع “إيران إنترناشونال”.

من جهته، أعلن مدير عام منظمة الجيولوجيا في أصفهان عن احتمال هبوط أرضي بنسبة 46 سم في ساحة الإمام.

وقال منصور درجاتي إن ورامين وشهريار وأجزاء من طهران، خاصة في الجنوب والجنوب الغربي، معرضة للهبوط الأرضي.

وأكد أنه لا يوجد حل سريع لهذه المشكلة ويجب تقليل استخراج المياه الجوفية.

يذكر أن يوم الخميس الماضي، تم نشر مقطع فيديو في الفضاء الإلكتروني لهبوط أرضي في نسيم شهر، مركز قضاء بهارستان، جنوب غربي طهران، وتم إخلاء 12 منزلاً بنيت على مجاري المياه.

وفي يوم السبت 1 يناير (كانون الثاني)، قال قائمقام قضاء بهارستان عبد الله نوحي تم تأمين المجرى بحقن خرسانية وأن المنازل التي تم إخلاؤها يمكن أن تكون مأهولة.

لكن مدير إدارة أزمات طهران قال إن سبب الحادث لم يكن الهبوط الأرضي وإنما كان بفعل الإنسان.

يشار إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية تنشر يوميا تحذيرات من احتمال حدوث هبوط أرضي.

وفي غضون ذلك، قال رضا إسلامي، مدير عام منظمة الجيولوجيا في أصفهان، إن معدل الهبوط الأراضي في المحافظة تضاعف في السنوات الخمس الماضية.

ووفقًا لما ذكره إسلامي، يقدر أن الهبوط الأرضي في ساحة الإمام التاريخية في أصفهان سيصل إلى 46 سم.

إلى ذلك، صرح مسؤولو الحكومة الإيرانية، مرارًا وتكرارًا، بأن 300 سهل من سهول إيران البالغ عددها 600 تشهد هبوطا أرضيا، وفي بعض السهول دخلت الأرض مرحلة حرجة من الهبوط.