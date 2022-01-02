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اليمن.. التحالف يطالب بإخلاء معسكر السوادية “فورا”

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - يناير - 2022 8:27 مساءً

قوات التحالف- أرشيفية

وجه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، تحذيرا للمدنيين بضرورة إخلاء معسكر السوادية في محافظة البيضاء “فورا”.

ويشير التحالف، في بيان له، غالبا إلى استهداف محتمل لمليشيات الحوثي وبنيتها وآلياتها العسكرية في الموقع المذكور.

وأضاف: “المليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية القانونية عن وجود مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت المعطى”.

وقبل يومين، نشر التحالف صورا “لاستحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء من قبل الحوثيين، واتخاذ المدنيين وشاحنات مواد غذائية وبترولية دروعا بشرية”.

وأفاد التحالف بأن الحوثيين استخدموا المعسكر يوم الخميس الماضي في إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه محافظة شبوة.

وشدد التحالف على أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخاصة في ما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

ودعا التحالف إلى إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات كما أكد اتخاذه الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب الحوثيين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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