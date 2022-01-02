شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: تكرار الهجمات الحوثية يعد تهديدا لاستقرار المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت مصر مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية تجاه أراضي المملكة التي كان آخرها إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن تكرار تلك الهجمات من قِبل ميليشيا الحوثي يُعدَّ تهديداً لأمن واستقرار المملكة، فضلاً عما يُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

وأعربت مجدداً عن تضامنها الكامل مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية، مشددةً على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين.