شكرا لقرائتكم خبر عن توافق بين "ثقافة الشيوخ" و"الأعلى للإعلام" لدراسة ملف قنوات محتوى للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية وجود قنوات متخصصة للأطفال سواء على الفضائيات أو على اليوتيوب ومواقع السوشيال ميديا المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة النائب محمود مسلم، لمناقشة الاستراتيجية الإعلامية 2030، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وقال نجاتى، خلال الاجتماع: "عندنا موضوع مقلق هو الإعلام والهوية، فآخر شخصية كرتونية للأطفال قدمت كانت بكار، محتاجين محتوى على يوتيوب وسوشيال ميديا للأطفال، وأن نطلق ورقة عمل يتبناها الإعلام الرسمى والخاص لوضع الدستور استراتيجية للأعمال الفنية للأطفال، فهناك قنوات للأطفال على يوتيوب تحظى بملايين المشاهدات منها ما يقدم محتوى جيد ومنها ما يعلم العنف والسرقة، لذلك نتمنى وجود قنوات مصرية تقدم محتوى لأطفالنا".

ورد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "هل ممكن نعمل بروتوكول بين اللجنة والمجلس، لتبنى هذا الموضوع بخصوص وجود محتوى يخصص للطفل، ونعقد اجتماعات بيننا وبينكم ونضع حيز التنفيذ، محتاجين دعمكم فى هذا المجال".

وقال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ: "ستكون هناك جلسة نجمع فيها كتاب الأطفال والعاملين فى المجال لبحث هذا الموضوع".

من جانبه، تحدث النائب محمود ترك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن دور الإعلام فى إبراز الشخصيات التى تتحدث عن صحيح الدين، والحفاظ على النسيج الوطنى، مواجهة التعديات الاخلاقية، وعن ضرورة وجود قناة مصرية موجهة للخارج وللمصريين المقيمين فى الخارج.

ورد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. بأن الاستراتيجية الإعلامية تتناول القضايا الفكرية والحفاظ على الهوية.

فيما طالبت هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوجود كيان إعلامى يسوق للدولة المصرية فى الخارج، وقالت: "مهم إنشاء قناة لكن نريد مشروع متكامل للتسويق لمصر خارجيا".

فيما أشار النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى عدم التواصل بين هيئة الرقابة على المصنفات والمجلس الأعلى للإعلام.

وطلب القط، من كرم جبر، الرد على شائعة مثارة عن الغاء الهيئة الوطنية للإعلام، ومدى صحة ذلك من عدمه.

ورد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن الهيئة الوطنية للإعلام مستقلة وفقا للدستور ولها قانون مستقل، وهذا أمر غير قابل الشائعات، لأن الهيئة منصوص عليها فى الدستور، وهذه الشائعة غير صحيحة.

أما عن عدم الواصل مع هيئة الرقابة على المصنفات، فقال جبر: "نرحب بالتعاون مع أى جهة، لنا صلاحيات قانونية نمارسها، ونتعاون مع العديد من الجهات ومنها جهاز حماية المنافسة".

من جانبه، قال النائب أحمد قناوي: "أنا معنى بالملكية الفكرية للمنتج المصرى، هناك قنوات تعرض المحتوى المصرى بدون ترخيص، سواء فى البث الفضائى أو الانترنت، لابد من مواجهة هذا الأمر".

وعقب كرم جبر، قائلا: "دا موضوع طويل محتاج ساعات نتكلم فيه، الملكية الفكرية نحافظ عليها ونصونها لأن هذا تاريخ مصر، ولن نفرط فى أى حق للمصريين فى موضوع الملكية الفكرية، وحق أصيل للمجلس منح الترخيص لكن بضوابط".