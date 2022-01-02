شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام": تكدس العاملين أثناء الخروج نتيجة إجراء تجارب أجهزة البصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الهيئة الوطنية للإعلام، إنه فى إطار العمل بالقواعد والضوابط المتبعة لضبط الحضور والانصراف بمختلف قطاعات الهيئة، وهو النظام المتبع فى العديد من الهيئات والوزرات بالدولة، فقد أجريت اليوم تجربة عملية لتفعيل نظام البصمة.

وأضافت الهيئة فى بيان لها، أنه نتيجة لذلك كان هناك تكدس فى عملية خروج العاملين من بوابات مبنى الوطنية للإعلام، والذى جاء نتيجه الأعداد الكبيرة من مختلف القطاعات والتى تحتاج التأكد أثناء الخروج والدخول من أنه تم التوقيع بجهاز البصمة.

وتابعت: "وقد جاء هذا النظام التجريبى للوقوف على حجم الأعداد وتوقيتات خروجها ودخولها ومدى احتياج القطاعات لتدعيمها بأجهزة نظام البصمة".