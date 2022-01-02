شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونيسف»: الأطفال في الفلبين من أشد المتأثرين بعد إعصار راي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بحاجة 846,000 طفل في الفلبين إلى المساعدة بعد أن دمر إعصار راي/أوديت منازلهم.

وأشارت في بيان صحفي اليوم،إلى أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المناطق المتضررة من الإعصار يشكل خطراً إضافياً من شأنه أن يبطئ جهود الإغاثة.

وأبانت المنظمة أن تقييمات فرقها تشير إلى أن الأطفال بحاجة إلى مياه الشرب المأمونة، والصحة والتغذية، والدعم النفسي والاجتماعي، والحماية من العنف واستمرار التعليم.

وأوضحت في بيانها أن بعض المناطق المتضررة كانت تعاني بالفعل من معدلات مقلقة من سوء التغذية حتى قبل أن يضرب الإعصار، ولا يمكن ترك هؤلاء الأطفال في الخلف.