36 طنا من السلال عبر الجسر الجوي السعودي لأفغانستان

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ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 سلة غذائية تزن 36.40 طنا في حي قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابول، استفاد منها 1.400 شخص.
ووقع المركز أمس اتفاقية مشتركة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتوفير الدعم الإيوائي للعائلات النازحة المتضررة في جميع أنحاء اليمن، يستفيد منها 104.406 أفراد، بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي.
وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي الأستاذ خالد خليفة، وذلك بمقر المركز في الرياض.
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