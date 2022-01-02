اخبار العالم

الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة بريطانيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - دعت سفارة الكويت لدى بريطانيا المواطنين الكويتيين إلى مغادرة بريطانيا والعودة إلى الكويت نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق في أعداد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس (أوميكرون) في المملكة المتحدة.

وشددت السفارة، في بيان أمس، على أهمية الالتزام بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في

الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم.

ودعت السفارة المواطنين في مختلف المدن البريطانية في حال طلب الاستفسار عدم التردد بالاتصال بالقسم القنصلي بالسفارة والذي يعمل على مدار الساعة.

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا