إيران تبحث تهريب النفط عبر سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث وفد إيراني عمليات جديدة لتسويق وتهريب النفط الإيراني عبر سوريا. وأكد مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية إيفاد وفد إلى سوريا أخيرا، بهدف تدارس آفاق جديدة للتعاون المشترك وإعداد تقرير بهذا الشأن. ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن أحمد أسد زاده القول، إن لدى «الوزارة برنامجا للتعاون المشترك مع سوريا ودول محور المقاومة». وأعلن في الوقت نفسه الاستعداد للتعاون الكامل مع دول المنطقة والدول العربية المطلة على الخليج «التي أظهر بعضها مقاربة بناءة وإيجابية أخيرا».

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