شكرا لقرائتكم خبر طهران تودع العام بإعدام 4 سجناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ودعت الحكومة الإيرانية العام الميلادي 2021 بإعدام 4 سجناء أكراد في سجن أروميه المركزية.

وكشف مجلس المقاومة الإيرانية أن الأربعة المعدمين هم: حسين عباس زاده، مقدم علي زاده، فيض الله قرباني، حمد الله عالمي، وأشار إلى أنه جرى إعدام 9 أشخاص خلال الأيام العشرة الأخيرة من العام الميلادي.

ووفقا للمجلس، فإن الإعدام الجماعي لأربعة أشخاص في سجن أروميه في اليوم الأخير من العام الميلادي بمثابة استهتار آخر بأعراف المجتمع الدولي، الذي أدان في قراره الثامن والستين في الجمعية العامة للأمم المتحدة نظام الملالي الإجرامي لانتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان، لا سيما عمليات الإعدام، ومن بينها أعلى معدل إعدام بحق الأطفال.

وزادت عمليات الإعدام المسجلة في عام 2021 نحو 100 إعدام عن عام 2020.