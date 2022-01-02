مصرع طفلين شقيقين صعقًا بالكهرباء في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي طفلان مصرعهما صعقًا بالكهرباء، اليوم الأحد، عقب ملامستهما أحد أعمدة الإنارة بمركزي ديروط ومنفلوط في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

وأشارت التحريات إلى مصرع "محمد.ع.أ" 8 أعوام، نتيجة صعق كهرباء من عمود إنارة به ماس كهربائي في قرية عواجة بمركز ديروط، ومصرع "عبدالله.ع.ق" 11 عامًا، عقب ملامسة يده أحد أعمدة الإنارة بقرية الحواتكة بمركز منفلوط.

جرى نقل الجثتين إلى مستشفى ديروط المركزي ومستشفى منفلوط المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.​