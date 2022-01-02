السعودية تسجل أرقام قياسية بإصابات كورونا في 3 مدن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، بأن ثلاث مدن في المملكة شهدت أرقاما قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقالت أن الإصابات تجاوزت الـ 700 حالة إصابة جديدة، في الرياض وجدة ومكة المكرمة.

وسجلت الرياض 337 إصابة جديدة مقابل 123 حالة تعاف، تلتها جدة بـ 231 إصابة جديدة مقابل 61 حالة تماثلت للشفاء، ثم مكة المكرمة بـ 153 إصابة جديدة مقابل 34 حالة تماثلت للشفاء.

وتوزعت باقي الحالات من أصل 1024 إصابة جديدة سجلتها المملكة اليوم على مدن ومحافظات المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة أمس السبت تسجيل 846 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 262 حالة، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء وزارةالصحة، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 557,082 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 61 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 542,115 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8878 حالة وفاة.