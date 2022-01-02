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رسميا.. ليفربول يعلن اصابة ثلاثة من لاعبيه قبيل مواجهة تشيلسي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الريدز، في بيان رسمي، أن "باقي أعضاء الفريق تم اختبارهم لاحقًا، وحصلوا على نتائج سلبية، وكان ليفربول قد أعلن في وقت سابق، أن مدربه الألماني يورجن كلوب مصاب أيضًا بفيروس ".

ويحتل الريدز المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 41 نقطة، متخلفين بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراة أكثر.


وستكون مواجهة الفريقين مصيرية، فيما يتعلق بالمنافسة على لقب الممتاز، الذي يتصدره مانشستر سيتي حاليا برصيد 53 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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