شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بـ"الشيوخ": قانون العمل الجديد يقضى على استمارة 6 ويدعم الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء مجلس الشيوخ أهمية مشروع قانون العمل فى حماية حقوق العامل والتوازن بينه وبينه صاحب العمل، وأن القانون الجديد يمنع الفصل التعسفى للعامل ويقضى على ما يستمى استمارة 6، كما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.

وقال النائب رمضان سرحان: "أتوجه بالشكر للجنة المشتركة على هذا التقرير الجيد، ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، والقضاء على الفصل التعسفى، وألا يكون الفصل إلا بحكم قضائى، كما ينص على إنشاء محاكم عمالية للفصل فى النزاعات العمالية، وأوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".

فيما، قال النائب محمد عبد العزيز الشيخ: "هذا القانون كنا فى أشد الحاجة إليه، فكم المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال كبيرة لدرجة لا يتخيلها أحد، وهذا القانون متوازن يحفظ حق العامل وحق صاحب العمل، وهو دليل على أن هناك فى مصر نهضة تشريعية حقيقية تحفظ للعامل حقوقه وللمستثمر استثماراته".

وتابع الشيخ: "هناك إعلام معادى يحقر الإنجازات ويمجد السلبيات، لذلك نتمنى أن يصل كل ما نعمله إلى المواطن ويتفاعل معها".

وتحدث النائب محمود منصور، قائلا: "أوجه الشكر للحكومة على دورها فى مشروع قانون العمل، والشكر موصول للجنة المشتركة، حيث يعد من اهم مشروعات القوانين، ويحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، ويواجه مشكلة الفصل التعسفى واستمارة 6 التى كانت تسيطر على رقبة العامل، ويتضمن مزايا للعامل، وحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل من ناحية ومن ناحية أخرى بين صاحب العمل والجهات الإدارية حتى يواكب النهضة التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأوافق على مشروع القانون".







































































