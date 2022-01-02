شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف لنواب صحة "الشيوخ": التفسخ الأسرى بسبب الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التفسخ الأسرى إلى الزيادة السكانية.

أوضح جمعة، خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها، أنه عندما يتم زيادة الأبناء لا تستطيع الزوجة أو الأب القيام بأدوارهم, مضيفا : لما يكون هناك أبناء كثيرة تنشغل الزوجة عن زوجها والعكس مما يترتب على ذلك تفسخ أسري".

وأكد الدكتور وزير الاوقاف، أن القضية السكانية لها ابعاد متعددة ثقافية وصحية ودينية، ولأن القضية فى بؤرة الاهتمام، وهى ثانى أكبر تحدى أمام الدوله المصرية بعد الإرهاب، وأى تنمية تأكلها الزيادة السكانية، ولها أبعاد كثيرة.

وأضاف وزير الاوقاف، أن القضية فى غاية الخطورة، حيث نحتاج لتكاليف كبيرة سواء فى التعليم أو الصحة، مؤكدا أن التثقيف الطبى غير موجود مما أدى إلى تخوف المواطنين من وسائل تنظيم الأسرة.