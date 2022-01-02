شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ يقترح تنظيم العمالة المنزلية بقانون العمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح النائب عبده أبو عيشة، أن يتضمن مشروع قانون العمل الجديد مواد تنظم العمالة المنزلية لحماية أطراف العمل وأصحاب المنزل، مضيفا فعاملات المنزل فى أشد الاحتياج لحفظ حقوقهن وحقوق صاحب العمل.

فيما أشاد النائب هانى نعمة الله بالقانون، حيث إنه حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ خمسة عشر عاما، مشيرا إلى أنه القانون كان يجب ان يتاول العمل عن بعد وينظمه.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب باصدار قانون العمل

يذكر أن تقرير اللجنة المشتركة أكد أن القانون تقوم على اقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.







































































