شكرا لقرائتكم خبر عن الأهداف الرئيسية لمشروع قانون التخطيط العام للدولة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الإدارة المحلية والإسكان فإن الهدف من هذا القانون التمكين من تطبيق إستراتيجية التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادئ التخطيطية الحديثة التي تعكس الاستحقاقات الدستورية المقررة، والحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف جميع الأطراف وهم (الحكومة، والقطاع الخاص، والمتجمع المدني) بما يحقق المستهدف من منظومة التخطيط من حيث الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة.
وبموجب مشروع القانون سينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية جميع الجهات المعنية بهدف رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.