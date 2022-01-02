شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدرج الولايات المتحدة على القائمة الحمراء لكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدرجت فرنسا الولايات المتحدة على "القائمة الحمراء" الخاصة بكوفيد-19 مما يعني أن على القادمين منها إلى البلاد ولم يتلقوا تطعيما قبول العزل الصحي لمدة عشرة أيام.

ولن تتغير القواعد بالنسبة للقادمين الذين تلقوا تطعيما كاملا، إذ سيكون عليهم تقديم فحص يثبت سلبية الإصابة قبل ركوب الطائرات.

ويضع هذا الإجراء الولايات المتحدة، التي تزيد فيها الإصابات اليومية على 300 ألف إصابة بسبب السلالة أوميكرون، في نفس القائمة التي تضم دولا من بينها روسيا وأفغانستان وروسيا البيضاء وصربيا.