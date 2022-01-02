شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم في برلمان جنوب إفريقيا يدمر طابقاً بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبب حريق شب في برلمان جنوب أفريقيا في أضرار جسيمة اليوم الأحد، حيث انهار السطح ودُمر طابق كامل في أحد المباني، وتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق جزئيا بعد عدة ساعات.

وبحلول وقت الضحى بدأ الدخان يخف بعد تصاعده من أحد المباني العديدة في مجمع البرلمان في مدينة كيب تاون.

وقالت وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية، باتريشيا دي ليل، للصحفيين إنه لم ترد أي تقارير عن أي إصابات في الحريق، الذي لم يُعرف سببه بعد.

وذكر الرئيس سيريل رامافوسا للصحفيين بعد تقدير بعض الأضرار إن عمل البرلمان سوف يستمر، وأضاف "أعتقد أنه تم احتجاز شخص ما الآن ويجري استجوابه".

وتابع الرئيس "يبدو أن نظام الرش لم يعمل كما كان يفترض أن يعمل لكن ظهورهم (رجال الإطفاء) وحضورهم هنا أنقذ أحد الأصول الوطنية المهمة جدًا لحكومتنا".