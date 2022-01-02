الوجه الآخر لـ'أوميكرون'.. هذا تأثيره على 'مناعة القطيع'

وتشير بيانات "رويترز" إلى أن الإصابات وصلت مستوى قياسيا حيث اكتشف ما يزيد قليلا على مليون إصابة يوميا حول العالم بين 24 و30 ديسمبر. لكن عدد الوفيات لم يرتفع، مما يثير آمالا بأن السلالة الجديدة أقل فتكا، وتؤدي الى الوصول إلى مناعة القطيع مع استمرار ارتفاع الإصابات اليومية.

وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش أكدت مؤخراً بأن متحور "أوميكرون" قد يسهم في الانتصار على وباء فيروس كورونا في العالم.

وقالت فوينوفيتش ردا على سؤال بهذا الصدد في حديث نقلته قناة "روسيا 24"، إن "هذا الأمر محتمل". وتابعت: "نحن نأمل بأن الأمر سيكون هكذا. وحتى الآن من السابق لآوانه الحديث عن ذلك، لأن عدد المصابين بـ"أوميكرون" غير كافي. وعلينا أن ننتظر أسبوعا أو أسبوعا ونصف الأسبوع حتى نستطيع أن نقول بالدقة".

وتم اكتشاف متحور أوميكرون في عدة مناطق في العالم. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن أرجحية انتشار متحوّر أوميكرون إلى مناطق أخرى في العالم هي أرجحية كبيرة.