انت الان تتابع خبر العزم يطالب باعلان نتائج التحقيق بـ'جريمة' جبلة سريعاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال متحدث التحالف صلاح الجبوري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "تحالفه يطالب القائد العام للقوات المسلحة باعلان نتائج التحقيق وكشف الجناة في جريمة جبلة ومن يقف خلفهم للرأي العام وبما يعزز شفافية الاجراءات ويعيد ثقة المواطن بأجهزته الأمنية".



واكد الجبوري، أن "تأخير اعلان نتائج التحقيقات بالجرائم المرتكبة بحق المواطنين الابرياء في (بغداد وديالى وبابل وغيرها) على الرغم من تكرارها قد يزيد من عدم ثقة المواطن بأجهزته الأمنية ومهنيتها وينعكس سلباً على تعاونه معها في محاربة الجريمة والارهاب".