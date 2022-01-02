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امستردام.. الالاف يتظاهرون احتجاجا على قيود كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" ان " المتظاهرون تجمعوا في إحدى الساحات الرئيسية في أمستردام، قبل التوجه إلى أحد المتنزهات".

وواضافت ان "اشتباكات محدودة وقعت بين مجموعة من المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، خلال محاولة قوات الشرطة طرد المتظاهرين من ساحة المتحف تنفيذا لأوامر عمدة أمستردام فيمكي هالسيما".


وحظرت الحكومة المحلية الاحتجاج، قائلة إن "الشرطة لديها معلومات تشير على اعتزام عدد من المتظاهرين "القيام بأعمال عنف".

ورفع بعض المشاركين لافتة كتب عليها "قمع أقل.. مزيدا من العناية" بالقرب من متحف فان خوخ، مطالبين بـ"السيطرة على الوباء" من جهة و"الحرية" من جهة أخرى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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