انت الان تتابع خبر فنانة مصرية تعود للتمثيل بعد غياب أكثر من 20 سنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعود الفنانة لورا عماد إلى التمثيل بعد غياب دام أكثر من 20 عاما بالمشاركة بعملين فنيين، بعد مشاركتها في آخر عمل لها في فيلم "لو كان ده حلم" عام 2001 قبل زواجها من الفنان شريف منير.