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روما يعلن إصابة اثنين من لاعبيه بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال روما في بيانه: "بعد اختبارات الأخيرة، يعلن النادي عن إصابة اثنين من اللاعبين بالفيروس، وهما في حالة جيدة داخل العزل الصحي".

وأضاف: "سبق أن حصل اللاعبان المصابان على لقاح كورونا، وتم إبلاغ الجهات الصحية المختصة على الفور".


ولم يكشف النادي عن هوية اللاعبين المصابين.

ومن المقرر أن يحل روما ضيفا على ميلان الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ20 من "الكالتشيو".

ويحتل روما المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، فيما يأتي ميلان في مركز الوصافة برصيد 42 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن المتصدر جاره إنتر ميلان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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