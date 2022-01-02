وزير الصحة اللبناني يؤكد ان ارتفاع الإصابات يشير إلى انتشار أوميكرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

قال وزير الصحة اللبناني فراس الابيض إن الارتفاع المفاجئ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا يشير إلى انتشار متحور أوميكرون، موضحاً أن "الموجة الجديدة ستكون أكبر من ناحية الاعداد، ولكن انحسارها سيكون سريعاً".



ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد عن الأبيض قوله إن "قرار إقفال البلد يُدرس بتأن وفق الأرقام والمعطيات المتوافرة ، والسؤال المطروح عن الفترة الزمنية لهذا الاقفال، خصوصا وأن وضع لبنان لا يحتمل، ولكن إذا تسارعت وتيرة الانتشار فنحن مستعدون لاتخاذ القرار".

وأكد أن "كل الجهود والمحاولات التي اعتمدتها الوزارة منذ بداية شهر الاعياد كانت لتضييق الخناق والحد من الاختلاط لتفادي الوصول إلى هذا الإجراء لكن التطبيق على أرض الواقع لم يكن كافيا".

ولفت إلى أن المتحور أوميكرون يمضي وقتا أكثر في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي لذلك تتشابه أعراضه والانفلونزا الموسمية والعمل جار على رفع القدرة الاستيعابية في المستشفيات.

ورأى أن "مشكلة الدواء مالية وأن جزءا منها على صلة بالسياسات الخاطئة التي اتُبعت سابقا"، مشيرا إلى أن "فقدان الادوية أوجد السوق السوداء التي تسمح للمحتكرين بيعها بأسعار مرتفعة".

وتمنى الأبيض "لو تجتمع الحكومة أمس قبل اليوم لكن الأمور تنتظر الحلحلة في ظل فشل واضح في معالجة اختلافاتنا".