شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يتصدى لـ"فنكوش" المعاهد الوهمية.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لسنوات عديدة، ظلت الكيانات والمعاهد الوهمية صداعًا في رأس وزارة التعليم العالي، ولكن الكارثة الأكبر، أن هذه المعاهد تمنح شهاداتها بختم جامعات حكومية، بعد التعاقد معها، وبمعرفة بعض المسئولين في هذه الجامعات.

ونشر موقع "برلماني" تقريرا يحمل عنوان .. النواب" يتصدى لـ"فنكوش" المعاهد الوهمية.. لجنة التعليم تطالب بتشديد الرقابة على الكيانات المزيفة وتغليظ العقوبات على المتورطين"، حيث يلقى "برلماني" الضوء على واحدة من أهم الأزمات التي تضر بالمنظومة التعليمية في مصر، بجانب تناول تعليقات عدد من النواب، أبرزهم النائبة النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والنائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب.

وأكد "برلماني" أنه أمام كل هذه المخالفات، تظل الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، أحد السبل لمواجهة تلك الأزمة، حيث نجحت الفترة الماضية في مداهمة العديد من الكيانات بمحافظات القاهرة الكبرى والأقاليم، والتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات لمتابعة عمليات الغلق لها، وكذلك الإحالة النيابة العامة لأصحابها لمخالفتها وتقديمها خدمات تعليمية غير مرخصة.

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"النواب" يتصدى لـ"فنكوش" المعاهد الوهمية.. لجنة التعليم تطالب بتشديد الرقابة على الكيانات المزيفة وتغليظ العقوبات على المتورطين



