نواب بالشيوخ يوافقون على "قانون العمل": يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص

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القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن مشروع القانون العمل يتميز بأمور كثيرة، أهمها تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، مشيرين إلى أن مشروع قانون العمل من أهم مشروعات القوانين التى سيناقشها مجلس الشيوخ لأنه يمس قطاع كبير من الشعب المصرى، معلنين الموافقة المبدئية على مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة عبد الوهاب عبد الرزاق، والتى تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة تالشئؤن الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.

وقال النائب أيمن محسن إن مشروع قانون العمل الجديد من أهم المشروعات خلال دور الانعقاد الحالي، وخاصة أنه يمس كل أفراد المجتمع المصري، كما أنه هذا المشروع يحفز الشباب على العمل فى القطاع الخاص، ويحقق العدالة لذلك أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".

فيما أكد النائب باهر غازي :" لقد أسفر الواقع عن أهمية وجود قانون جديد للعمل من أجل أن يلبي احتياجات العمل ووفقا لنصوص الدستور الحالي والاتفاقيات الدولية يلزمنا بإخراج قانون جديد للعمل، لذلك أوافق من حيث المبدأ على المشروع".

فيما هنأ النائب محمد عبد المعطي، بداية كلمته جميع الشعب المصرى بالعام الجديد، مضيفا :" مشروع قانون العمل يعالج سلبيات كبيرة لها تأثير سلبي على كل العمال، هذا المشروع سيكون جاذبا للاستثمار لأن أي أحد من المستثمرين الأجانب عندما يأتي للاستثمار فى مصري أو شيء ينظر إلى تشريعات العمل ليتعرف على العلاقة بين العامل والمؤسسة".

وأكد "عبد المعطي" على أهمية دور العمال المصريين فى عملية التنمية، مؤكدا أن هذا القانون سوف يخفض الهجرة غير الشرعية كما أنه يحقق الاستقرار لمصر لذلك أوفق من حيث المبدأ عليه".







































































