شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ مشيدا بوزير القوى العاملة: "يدعم التشريع وحضوره يسعدنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بوزير القوى العاملة محمود سعفان، خلال حضوره جلسة المجلس اليوم لمناقشة قانون العمل.

وقال رئيس الشيوخ وزير القوى العاملة من الوزراء الذين دائما يبرهون على مساندتهم الكاملة لكل الجهود التى تبذل على المستوى البرلمانى والشعبى، لافتا ‘إلى دعمه للتشريع وحضوره اليوم يسعدنا.

وأكد رئيس الشيوخ على أن تضافر الجهود بين الحكومة والوزارة هو ما يحقق فى النهاية ما نسعى إليه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة تالشئؤن الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب باصدار قانون العمل.

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة كما سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل وكذلك مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.







































































