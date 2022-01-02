البريد تطلق خدمة "وصلها" لشحن طرود التجارة الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات إطلاق البريد المصري لخدمة "وصلها"، وهي خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي AI والجغرافية المكانية GIS، وهي إحدى الخدمات اللوجيستية البريدية التي يقدمها البريد المصري لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية سواء التجار أو العملاء من خلال نقل طرود المنتجات المباعة عبر الإنترنت من البائع إلى المستهلك.

وأضاف بيان صحفي من الوزارة اليوم الأحد أن هذا بالإضافة إلى خدمة كافة المواطنين الراغبين في شحن طرود من الباب إلى الباب والاستفادة من الخدمات البريدية التي يقدمها البريد المصري.

ويمكن للعملاء الحصول على خدمة شحن وتوصيل من خلال تطبيق وصلها، وموقع البريد المصري عبر منصة وصلها الرقمية.

كما يمكن تسجيل طلب شحن من الباب إلى الباب عبر الاتصال بمركز خدمة عملاء البريد المصري 16789 وكذلك الاستعلام عن الخدمة وطلب الخدمة من خلال شات بوت، كما تمكن خدمة وصلها التجار والصناع من إنشاء طرودهم إلكترونيًا وطباعة بوليصة الشحن وطلب مندوبو البريد لاستلام الطرود من موقع الإنتاج أو شحنها من خلال أقرب مكتب بريد بسهولة ويسر.

وأوضح البيان أنه يمكن طلب تحصيل مبلغ معين عند التسليم، ليحصل البريد المصري المبلغ وإيداعه في حساب العميل لدى البريد المصري، سواء في حساب التوفير أو حساب جاري أو بطاقة دفع مسبق.

وقال البيان إن وزير الاتصالات زار مبنى الهيئة القومية للبريد بالقرية الذكية حيث كان في استقباله شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن البريد المصري يعد أحد أعمدة مصر الرقمية مما استلزم تبنى التقنيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي في إطار منظومة التحول الرقمي لتطوير الخدمات البريدية واللوجستية التي يقدمها للمواطنين؛ موضحاً أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار التطوير الشامل الذي يشهده البريد المصري من أجل إعادة صياغة دوره والاستثمار الأمثل لإمكانياته خاصة مع الانتشار الواسع لفروعه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح البيان أنه تم عرض حركة أسطول النقل البري الخاص بالبريد المصري رقميا ليس فقط من خلال تقنيات التتبع GPS ولكن باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك بتخطيط خطوط السير باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، واصدار أمر التشغيل اليومي رقمياً ومراقبة الحركة GIS، بالإضافة إلى انشاء نطاقات جغرافية محددة لحركة السيارة واطلاق انذار في حالة الخروج عن النطاق المحدد GIS سواء كانت سيارات نقل البريد او سيارات خدمات التوزيع وذلك بهدف زيادة فعالية و كفاءة العمليات التشغيلية اللوجيستية للبريد المصري لتحسين جودة خدماته.

وقال شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن البريد المصري يشهد حالياً تطورًا كبيرًا على كافة الأصعدة يشمل تحديث وتطوير الخدمات المالية والبريدية واللوجستية؛ مشيرا إلى أن هذه الخدمة الجديدة تمكن جميع العملاء سواء شركات أو أفراد من استخدام منصة الرقمية للخدمات البريدية واللوجيستية التي يقدمها البريد المصري وطلب الخدمة من خلال قنوات تقديم الخدمة الرقمية العديدة والتي تتمثل في التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول او التواصل مع خدمة عملاء البريد المصري من خلال الخط الساخن 16789؛ او الشات بوت.

وتوفر الخدمة إمكانية طلب مندوب البريد المصري للشحن من الباب إلى الباب أو الشحن من مكتب البريد إلى الباب، بحسب فاروق.

وأضاف أن البريد المصري يسعى دائماً إلى التحسين المستمر في جودة الخدمات لتقديم الافضل لكافة المواطنين في ربوع الوطن ليشمل جميع فئات وشرائح المجتمع المصري بخدماته المالية والبريدية واللوجستية بمستوى عالي ومتميز من الجودة وبأسعار تنافسية.