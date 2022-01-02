حصاد 2021 في سوهاج.. إنشاء 66 مدرسة جديدة .. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

حظيت محافظة سوهاج خلال عام 2021 بنصيب كبير من المشروعات خاصة مشروعات الأبنية التعليمية، إذ بلغت المدارس الجديدة التي جرى الانتهاء من إنشائها 66 مدرسة بنطاق المحافظة، والتي وفرت 834 فصل دراسي، بتكلفة إجمالية بلغت 329.3 مليون جنيه، كما جرى خلال العام العام المنقضي الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة 157 مدرسة بتكلفة 261 مليون جنيه.

من جانبه قال المهندس السيد أبو عقيل، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، إن العام المنقضي شهد إنشاء 7 مدارس بسوهاج، بإجمالي 97 فصل، و3 مدارس بطهطا بإجمالي 78 فصل، و5 مدارس بطما بإجمالي 62 فصل، و 5 مدارس بالمراغة بإجمالي 56 فصل، ومدرستين بجهينة بإجمالي 39 فصل، و3 مدارس بساقلتة بإجمالي 34 فصل، ومدرستين بأخميم بإجمالي 44 فصل، و17 مدرسة بجرجا بإجمالي 219 فصل، و10 مدارس بالبلينا بإجمالي 92 فصل، و6 مدارس بالمنشاة بإجمالي 60 فصل، و 5 مدارس بدار السلام بإجمالي 59 فصل.

وأشار "أبو عقيل" إلى استمرار العمل في 60 مدرسة أخرى، ستوفر 791 فصل بتكلفة إجمالية 360.7 مليون جنيه.