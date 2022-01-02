فيديو.. لحظة النطق بالإعدام على المتهم بقتل الطفلة علياء في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو، من داخل قاعة محاكمة المتهم بقتل الطفلة علياء بدير في محافظة الدقهلية اليوم الأحد.

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السادسة في محافظة الدقهلية اليوم الأحد، بإجماع الآراء بالإعدام شنقا للمتهم بقتل الطفلة علياء بدير، 11 عاما، في عزبة الجزار بمدينة شربين وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار فاروق محمد فخري، والمستشار علي أحمد مشهور، والمستشار رامي منصور عباس، وأمانة سر أحمد الحنفي.

وعقب إعلان هيئة المحكمة الحكم تعالت زغاريد والدة المجني عليها والتي أكدت أن الحكم أثلج صدرها بعد مرور عامين على مقتل ابنتها.

كانت هيئة المحكمة، استمعت في الجلسة السابقة لمرافعة الدفاع والمدعي بالحق المدني، وذلك بعد توجيه الاتهام للمتهم صاحب محل بقالة باستدراج الطفلة وما أن انفرد بها حتى رطم رأسها، وكتم أنفاسها حتى فاضت روحها، وحاول التخلص من جثتها فوثق يديها ورجليها، ووضعها في شيكارة وألقي بها في القمامة ليعثر عامل نظافة عليها ويبلغ الشرطة، وتعثر مباحث شربين على قطن وشاش داخل منزل المتهم كانت الطفلة تشتريهم من الصيدلية لأسرتها قبل اختفائها.

وناقشت المحكمة في الثامن من سبتمبر الماضى تقرير مصلحة الطب الشرعي حول مقتل الطفلة، وقررت التأجيل إلى جلسة اليوم لحين ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية وذلك في الجناية رقم 3687 لسنة 2020 جنايات شربين، والمقيدة برقم 185 لسنة 2020 كلي شمال المنصورة،

كان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية أحال المتهم "م.ا.ع"، 29 عاما، صاحب محل بقالة بمدينة شربين، إلي محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات .

ووجهت النيابة العامة له اتهامات بأنه قتل المجني عليها الطفلة علياء بدير عيد، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن أبصرها أمام المحل الخاص به قام باستدراجها لمسكنه وقام بدفعها أرضا حتى سقطت مغشيا عليها ثم قام بتوثيق يده أعلي أنفها وفاهها حتى فاضت روحها إلى بارئها محدثا بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك قتلها.

كما وجهت له تهمة أخرى وهي خطف المجني عليها بالتحايل بأنه حال إبصاره لها قام باستدراجها لمسكنه واهما إياها إحضار شريط عقار دوائي من داخل مسكنه المتاخم للمحل الخاص به مستغلا في ذلك حداثة سنها قاطعا بذلك الصلة بينها وبين ذويها.