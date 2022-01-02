أحكام بالسجن تصل إلى 74 سنة ضد متهمين بتسفير تونسيين إلى بؤر الإرهاب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكاما غيابية بحق بعض المتهمين بتسفير مواطنين من تونس إلى بؤر الإرهاب.

ووفقا لموقع موزاييك قضت الأحكام القضائية، بسجن واحد من خمسة متهمين محالين بحالة فرار مدة 74 عاما مع النفاذ العاجل، بعد إدانته بتكوين شبكة لتسفير شبان تونسيين، الى بؤر التوتر والارهاب خارج التراب التونسي.

كما قضت الدائرة بالسجن بحق خمسة متهمين آخرين موقوفين لفترات تراوحت بين 5 و 8 أعوام.

وتفيد أوراق ملف القضية، بأن وحدة مختصة من الحرس الوطني تمكنت من تفكيك شبكة التسفير بعد رصد تحركات عناصرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحهم لصفحات تحرض على الذهاب الى بؤر التوتر والإرهاب في سوريا وليبيا، وبعد تمكن عناصر الشبكة من تسفير العديد من الشبان إلى تلك المناطق.