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انت الان تتابع خبر محافظة عراقية تستحصل موافقة رسمية لعمل أطباء سوريين في مستشفياتها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، اليوم الأحد، استحصال موافقة وزير الداخلية عثمان الغانمي؛ لمنح سمة دخول لأطباء سوريين في اختصاصات نادرة للعمل بمستشفيات المحافظة الحكومية فقط.
وقال جودة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الحكومة المحلية أشرفت على التعاقد مع أطباء في تخصصات الأورام السرطانية، وطب الطوارئ، وجراحة الجملة العصبية، و جراحة الصدر، وجراحة الأطفال، وجراحة عامة نسائية، وغيرها من التخصصات النادرة الذين سيعملون في المستشفيات الحكومية فقط".
وبين، أنه "سيكمل في العاصمة بغداد بقية الإجراءات مع الوزارات المختصة من اجل دخول الأطباء بأسرع وقت للعمل في المستشفيات الحكومية".
ادناه الوثيقة:
وبين، أنه "سيكمل في العاصمة بغداد بقية الإجراءات مع الوزارات المختصة من اجل دخول الأطباء بأسرع وقت للعمل في المستشفيات الحكومية".
ادناه الوثيقة: