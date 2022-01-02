محافظة عراقية تستحصل موافقة رسمية لعمل أطباء سوريين في مستشفياتها

وقال جودة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الحكومة المحلية أشرفت على التعاقد مع أطباء في تخصصات الأورام السرطانية، وطب الطوارئ، وجراحة الجملة العصبية، و جراحة الصدر، وجراحة الأطفال، وجراحة عامة نسائية، وغيرها من التخصصات النادرة الذين سيعملون في المستشفيات الحكومية فقط".وبين، أنه "سيكمل في العاصمة بغداد بقية الإجراءات مع الوزارات المختصة من اجل دخول الأطباء بأسرع وقت للعمل في المستشفيات الحكومية".

ادناه الوثيقة:

