انت الان تتابع خبر أبلغ أنها حالة انتحار.. الكشف عن جريمة قتل في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "وردت معلومات بوجود حادث انتحار داخل منزل ضمن منطقة باب الشيخ في ناحية جسر ديالى، واثناء توجه قوة امنية تم العثور على جثة امرأة عليها اثار اطلاق نار بمنطقة البطن".



وأضاف، "بعدها تواجد خبير الادلة الجنائية وتبين ان الحادث عبارة عن قتل وليس انتحار"، مشيراً إلى "القبض على اب وام واخوة المجنى عليها لغرض التحقيق".

