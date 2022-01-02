الاستخبارات العسكرية تعثر على كدس عتاد في نينوى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من قبل مصادر لواء المشاة 21 الفرقة 15 تفيد بوجود مواد متفجرة قرب سلسلة جبال عداية والتابعة الى قضاء الحضر".

مضيفة انه تم "على تشكيل قوة خرجت إلى المنطقة المُشار إليها آنفاً وبعد البحث والتفتيش تم العثور على:-



1- قنبرة هاون 82 ملم عدد(7)2- قنبرة هاون 60 ملم عدد(1)3- هاون صنع محلي 82 ملم عدد(1)4- قذيفة مدفع عيار 155 ملم عدد(1)5- ركيزة هاون عيار 82 ملم عدد(3)".

واشارت المديرية الى انه "تم معالجة المواد وتفجيرها من قبل مفرزة المعالجة في القيادة".