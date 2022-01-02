الكويت تهشد أمطار غزيرة تعطل الدراسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية، الأحد، تعطيل الدراسة يوم الإثنين لسوء الأحوال الجوية.



وأكد وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور علي المضف، تعطيل الدراسة للطلبة في المدارس الحكومية والخاصة بجميع أنظمتها الدراسية، نظرا لحالة الطقس والظروف الجوية التي تمر بها البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عنه القول، في بيان، إنه تقرر كذلك تأجيل الاختبارات المقررة للمراحل المتوسطة والصفوف العاشر والحادي عشر يوم الإثنين، إضافة إلى تعطيل الدراسة الحضورية لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية الفنون والجامعات الخاصة، على أن تعلن كل جهة عبر موقعها الرسمي الإجراءات الخاصة بها.

وأكد الوزير استمرار الدوام لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس والمناطق التعليمية على أن يتم إعادة جدولة الاختبارات المؤجلة. وتشهد الكويت حاليا موجة من الأمطار الغزيرة.