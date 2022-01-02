شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات : 3 وفيات و2600 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات،اليوم الأحد ، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء الوباء إلى 2168 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 2600 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 767 ألفا و93 حالة.

ولفت البيان إلى أن 890 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد، إلى 746 ألفا و853 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 429 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.