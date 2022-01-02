شيرين تكشف أمنياتها في 2022.. ماذا أرادت من 'براد بيت'؟

وفي حديثها خلال لقائها ببرنامج مع الفنانة إسعاد يونس، كشفت شيرين عن مدى حبها للنجم براد بيت، مشيرة إلى أنها تتمنى مقابلته والرقص معه، لتكون بذلك حققت أكبر أمنية بالنسبة لها، ممازحة أنها "بعد ذلك إذا توفت سوف يكون الأمر عاديا".وقالت: "أحب أخرج مع براد بيت، عشان هو مش هيفهم حاجة، وهخليه يقعد يغازلني وممكن نرقص مع بعض رقصة سلو، وبعدها الواحد ممكن يقابل ربنا".

وتحدثت الفنانة شيرين، عن أمنياتها التي لم تحقق العام الماضي فهي تتمنى أن تنجب مرة أخرى، وتتمنى أيضا أن تحصل على الأوسكار، قائلة: "ليدي غاغا مش أحسن مني".

