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صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد هذه الليلة في البريميرليغ

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر الحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع "تويتر": "شارك محمد صلاح بشكل مباشر في 13 هدفا خلال آخر 13 مباراة له في بمدينة لندن 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة".

وأضاف: "لم يسجل أي لاعب من أهدافا بالدوري الإنجليزي في لندن أكثر من النجم المصري بالتساوي مع ستيفن جيرارد بـ13 هدفا".


وإذا نجح صلاح في إحراز هدف خلال مباراة اليوم، فإنه سينفرد بهذا الرقم القياسي متفوقا على جيرارد.

يذكر أن صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفا، متفوقا على زميله ديوجو جوتا صاحب المركز الثاني برصيد 10 أهداف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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