انت الان تتابع خبر بعد اعتزاله الفن.. أدهم نابلسي إمام للمصلين في أحد المساجد (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهر أدهم نابلسي في مقطع الفيديو الذي نشره أحد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر داخل مسجد يصلي العشاء.وجاء التعليق على المقطع: "أخر شيء توقعت اكتبه بس اليوم الأمام بصلاة العشاء كان أدهم نابلسي".

وبمجرد نشر الفيديو انهالت التعليقات التي تؤيد موقف أدهم نابلسي وتدعو له بالثبات: "ما شاء الله عليه ، الله يثبته ويوفقه يا رب"، "الله يثبته ويجعله من الصالحين"، "ما شاء الله ، ربنا يثبته ويهديه"، "بكل الاحوال ربنا يهدي باله و يتقبل منه و يهدينا و يهدي".

ويعد هذا الظهور الأول لأدهم النابلسي بعد إعلان اعتزاله وتداول مقطع صوتي له يتلو خلاله آيات من القرآن الكريم، بعد أيام قليلة على إعلانه اعتزال الفن.



وقرأ النابلسي القرآن خلال مقابلة له على إحدى القنوات المحلية تظهر لحظة قراءته للقرآن، وقرأ النابلسي القرآن وسط تفاعل كبير من قبل محبيه معجبين بصوته.

وكان تحدث أدهم النابلسي عن الاعتزال مؤكداً إن الهدف من وجود الإنسان بالحياة هو عبادة رب العالمين ومحاولة إصلاح علاقاتنا بالآخرين ولكن مع استمراره في مجال الغناء وجد أن هذا الهدف لن يتحقق.