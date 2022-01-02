ضربة جديدة للرحلات الجوية في الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تواصل الرحلات الجوية اضطرابها بالولايات المتحدة بسبب سوء حالة الطقس وارتفاع عدد إصابات كوفيد 19 بدفع من المتحور أوميكرون شديد العدوى.



وذكر الموقع الإلكتروني "فلايت-أوير" أن عدد الرحلات الجوية التي ألغيت في الولايات المتّحدة بلغ 2725 منذ بداية اليوم حتى الساعة 23,00 من يوم السبت بتوقيت واشنطن (أي يوم الأحد 4 صباحا بتوقيت جرنيتش).

ويشكل عدد هذه الرحلات نصف عدد تلك التي ألغيت على مستوى العالم والتي بلغت 4618 رحلة.

من جهة أخرى، تأخرت 6072 رحلة جوية قادمة من أو متوجهة إلى الولايات المتحدة السبت، من اصل 11 ألفا و136 رحلة في جميع أنحاء العالم.

وبحسب الموقع نفسه، فإن شركة الطيران الأميركية الأكثر تضررا هي "سكاي ويست" التي اضطرت لإلغاء 23 بالمئة من رحلاتها.

وتبدو مطارات شيكاغو (شمال الولايات المتحدة) الأكثر تأثرا مع إلغاء أكثر من نصف الرحلات منها وإليها بسبب تردي الأحوال الجوية بينما يتوقع أن تهب عاصفة ثلجية في المنطقة ليلا.

ويتوقع أن يشهد الركاب يوما آخر معقدا الأحد يوم العودة من عطلة عيد الميلاد. فقد تحدث "فلايت-أوير" عن إلغاء 1497 رحلة جوية للولايات المتحدة وحدها و2538 رحلة في العالم.

ويشهد النقل الجوي العالمي اضطرابا شديدا بسبب أوميكرون المتحورة الشديدة العدوى لفيروس كورونا.

ويتغيب العديد من الطيارين وأفراد طاقم الطيران بسبب إصابتهم بكوفيد أو مخالطتهم مصابين به، ما يدفعهم إلى حجر أنفسهم ويضطر الشركات لإلغاء رحلات لعدم وجود عدد كافٍ من الموظفين.

ويتوقّع أن تتواصل الأزمة اليوم الأحد إذ أفاد موقع "فلايت آوير" أنّ عدد الرحلات التي ألغيت حتى الساعة في الولايات المتّحدة لهذا اليوم بلغ 1175 رحلة وفي العالم 2134 رحلة.

وألغت شركات الطيران نحو 7500 في العالم في عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد.

وعطلات عيد الميلاد وقت ذروة للسفر بالطائرات لكن الانتشار السريع لسلالة أوميكرون شديدة العدوى تسبب في زيادة حادة في حالات كوفيد-19 مما اضطر شركات الطيران لإلغاء رحلاتها بسبب العزل الصحي للطيارين وأفراد الأطقم.

وتعلق وكالات النقل في أنحاء الولايات المتحدة أو تخفض خدماتها بسبب نقص العاملين الناتج عن كوفيد-19 في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة بأوميكرون في البلاد.