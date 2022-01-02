باكستان تعلن دخول الموجة الخامسة من تفشي فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في باكستان، الأحد، بدء موجة خامسة لوباء كورونا في البلاد.



وقال الوزير المسؤول عن تدابير مكافحة فيروس كورونا في البلاد، أسد عمر: "الدليل واضح الآن على بداية موجة أخرى من كورونا، والتي كانت متوقعة في الأسابيع القليلة الماضية".

وفي تغريدة على "تويتر"، قال عمر إن فحوص التسلسل الجيني أظهرت نسبة متزايدة من حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون، وخاصة في مدينة كراتشي الساحلية.

ودفعت الإصابات المتزايدة بكورونا حكومة البنجاب، أكبر إقليم باكستاني من حيث عدد السكان، إلى فرض حالة الطوارئ في جميع المستشفيات الكبرى الأحد. وتم تسجيل ما لا يقل عن 170 حالة إصابة بالمتحور أوميكرون في الإقليم.

يشار إلى أن الحياة عادت إلى طبيعتها إلى حد كبير بعد انحسار الموجة الرابعة للوباء في نوفمبر/ تشرين الثاني. ومع ذلك، فإن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عاد مرة أخرى في الارتفاع منذ الأسبوع الماضي.

وسجلت باكستان أول حالة إصابة بأوميكرون في 13 ديسمبر/ كانون الأول.

وذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل إجمالي 8 وفيات على الأقل و594 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت باكستان حتى الآن مليونا و296 ألفا و527 حالة إصابة و28941 حالة وفاة مرتبطة بالوباء.