الإمارات.. 890 حالة شفاء جديدة من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الإمارات، الأحد، إجراء 429 ألفا و564 فحصا جديدا لكورونا خلال آخر 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 2,600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 767,093 حالة.

‌‎‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 890 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 746,853 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 2,168 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.