وفاة سجين سياسي في إيران بعد أسبوع من إضرابه عن الطعام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

توفيّ عادل كيان بور السجين السياسي المعارض للنظام الإيراني، بعد إضرابه عن الطعام طلبا للعدالة، وفقا لما أعلنت منظمة حقوقية إيرانية الأحد.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في الأهواز، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن “السجين السياسي عادل كيان بور توفي في سجن شيبان بمدينة الأهواز أمس السبت، بعد أسبوع من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على حرمانه من محاكمة عادلة وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له”.

وكشفت المنظمة أن عادل كيان بور كان قد دخل في حالة إضراب عن الطعام منذ 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجًا على حرمانه من حقه في محاكمة عادلة وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وحكمت ما تسمى بـ”محكمة الثورة” في الأهواز على عادل كيان بور بالسجن ثلاث سنوات بتهم “الدعاية ضد النظام” و”الانضمام لجماعات المعارضة” و”الإخلال بالأمن القومي”.

وتلتزم السلطات الرسمية الإيرانية الصمت حيال وفاة السجين السياسي، إثر إضرابه عن الطعام.

وفي عام 2018، توفي وحيد صيادي نصيري، وهو متظاهر محتجز في السجن بعد إضرابه عن الطعام أيضاً.

وكشفت منظمة العفو الدولية أن 72 سجينًا لقوا حتفهم في إيران على مدى السنوات العشر الماضية.