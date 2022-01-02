شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اسرائيل: من يرسل الصواريخ علينا يتحمّل المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت من أن من يطلق صواريخ باتجاه إسرائيل "يتحمل المسؤولية".

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الأحد :"شن سلاح الجو الليلة الماضية هجومًا على سلسلة من الأهداف في مجمع تابع لحماس لصناعة القذائف الصاروخية في خان يونس، كما شن الجيش هجوما على سلسلة من مواقع حماس الواقعة بمحاذاة الحدود مع القطاع".

وأوضح أن "هذا الهجوم يأتي ردا على إطلاق قذائف صاروخية أمس من قطاع غزة باتجاه شواطئ البحر المتوسط".

وقال :"كل الحكايات الحمساوية عن البروق والرعود التي تتكرر خلال كل فصل شتاء لا تنطلي علينا. فمن يوجه الصواريخ صوب دولة إسرائيل يتحمل المسؤولية".

وأفادت تقارير بأن مصر بدأت على الفور اتصالات مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من أجل منع التصعيد بين الجانبين.

وكانت آخر مرة هاجمت طائرات إسرائيلية فيها مواقع في قطاع غزة في السابع من سبتمبر الماضي ردا على إطلاق شبان من غزة في حينه عدة بالونات حارقة على مستوطنات وبلدات إسرائيلية.