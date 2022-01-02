شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أدنى حصيلة لإصابات كورونا في روسيا منذ سبتمبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 811 حالة وفاة و 18233 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، فإن حصيلة الإصابات اليومية الجديدة هي الأدنى منذ 14 سبتمبر الماضي.

ونقل التقرير عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قد ارتفع إلى عشرة ملايين و 537966 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 310518 .

وتماثل 26976 للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى تسعة ملايين و 524039 .