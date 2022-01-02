شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 15 شخصًا جراء زلزال بقوة 5.5 درجات في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقالت وكالة الزلازل بإقليم يونان الصيني إن زلزالا قوته 5.5 درجة هز مدينة ليجيانغ في الإقليم الواقع بجنوب غرب الصين اليوم الأحد مما أدى إلى إصابة 15 شخصا.

وأضافت الوكالة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الزلزال وقع في الساعة 3.02 مساء(0702 بتوقيت جرينتش) على عمق عشرة كيلومترات.

ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية اليوم عن المركز قوله إنه تم رصد مركز الزلزال، عند خط عرض 79ر27 درجة شمالا وخط طول 65ر100 درجة شرقا.

ويقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات.

يذكر أن زلزالا بلغت قوته 6 درجات، قد ضرب جنوب غرب الصين في سبتمبر الماضي وأودى بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل.

وكان مركزه في إقليم سيتشوان.